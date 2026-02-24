Se constituyeron todas las comisiones del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría

En vísperas de la apertura del período de Sesiones Ordinarias, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría terminó de definir la integración de las once comisiones permanentes en las que se organiza el trabajo legislativo del cuerpo.
De esta manera, quedó formalmente constituida la totalidad de las comisiones, que tendrán a su cargo el análisis, tratamiento y despacho de los distintos proyectos que ingresen al ámbito legislativo local durante el presente período.
La definición de la integración y los horarios de funcionamiento de cada comisión permite avanzar con la planificación del trabajo parlamentario y garantizar el normal desarrollo de la actividad institucional en el marco del inicio de las Sesiones Ordinarias.
Integración y horario de las comisiones permanentes
1) LEGISLACIÓN (2025-2027) - Martes a las 11 horas
AGUILERA, Federico (Pte)
AMESPIL, María Guillermina (Sec)
CAZOT, Telma
ABRAHAM, Belén
ÁLVAREZ, Natalia
MORENO, Juan I.
SARACHU, Gastón
YUNGER, Leonardo
LASCANO, Guillermo
ZAMPINI, Nicolás
DUMERAUF, Eugenia
PETEHS, Marcelo
GONZALEZ, Francisco
GALLI, Hilario
2) HACIENDA (2025-2027) - Martes a las 10 horas
CAZOT, Telma (Pta)
LASCANO, Guillermo (Sec)
ISLAS, Luciana
PETEHS, Marcelo
AGUILERA, Federico
ABRAHAM, Belén
MORENO, Juan I.
ÁLVAREZ, Natalia
GONZALEZ, Francisco
3) INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, URBANISMO Y ESPACIOS VERDES (2025-2027) - Lunes a las 9 horas
ABRAHAM, Belén (Pta)
ÁLVAREZ, Natalia (Sec)
SCHWINDT, Liliana
AGUILERA, Federico
GONZÁLEZ, Francisco
AMESPIL, Guillermina
PETEHS, Marcelo
ZAMPINI, Nicolás
4) ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (2025-2027) - Lunes a las 10 horas
ÁLVAREZ, Natalia (Pta)
GALLI, Hilario (Sec)
MORENO, Juan I.
AGUILERA, Federico
CASAMAYOR, Adela
ISLAS, Luciana
5) DESARROLLO ECONÓMICO (2025-2027) - Miércoles a las 10.30 horas
DUMERAUF, EUGENIA (Pta)
SARACHU, Gastón (Sec)
CAZOT, Telma
GALLI, Hilario
MORENO, Juan I.
CASAMAYOR, Adela
SCHWINDT, Liliana
6) EDUCACIÓN, CULTURA Y DD.HH (2025-2027) - Miércoles a las 8 horas
CAZOT, Telma (Pta)
CASAMAYOR, María Adela (Sec)
YUNGER, Leonardo
ISLAS, Luciana
AMESPIL, Guillermina
GONZALEZ, Francisco
ÁLVAREZ, Natalia
MORENO, Juan I.
7) MEDIO AMBIENTE (2023-2025) - Jueves a las 10 horas (semana por medio)
PETEHS, Marcelo (Pta)
ABRAHAM, Belén (Sec)
PALACIOS, Lucía
ÁLVAREZ, Natalia
VIDELA QUINTEROS, Marcelino
8) SEGURIDAD (2025-2027) - Jueves a las 11 horas (semana por medio)
SARACHU, Gastón (Pte)
CAZOT, Telma (Sec)
MORENO, Juan I.
QUINTEROS VIDELA, Marcelino
ZAMPINI, Nicolás
PETEHS, Marcelo
9) GÉNERO Y DIVERSIDAD (2025-2027)
AMESPIL, Guillermina (Pta)
CAZOT, Telma (Sec)
SCHWINDT, Liliana
10) TRABAJO Y EMPLEO (2025-2027) - Miércoles a las 9 horas
ZAMPINI, Nicolás (Pte)
PALACIOS, Lucía (Sec)
SCHWINDT, Liliana
QUINTEROS VIDELA, Marcelino
SARACHU, Gastón
11) LOCALIDADES (2025-2027) - Jueves 9 horas, semana por medio
SARACHU, Gastón (Pte)
DUMERAUF, Eugenia (Sec)
QUINTEROS VIDELA, Marcelino
CAZOT, Telma
ABRAHAM, Belén
CASAMAYOR, María Adela