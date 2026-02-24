Se constituyeron todas las comisiones del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría | Infoeme
Se constituyeron todas las comisiones del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría

En vísperas de la apertura del período de Sesiones Ordinarias, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría terminó de definir la integración de las once comisiones permanentes en las que se organiza el trabajo legislativo del cuerpo.

De esta manera, quedó formalmente constituida la totalidad de las comisiones, que tendrán a su cargo el análisis, tratamiento y despacho de los distintos proyectos que ingresen al ámbito legislativo local durante el presente período.

La definición de la integración y los horarios de funcionamiento de cada comisión permite avanzar con la planificación del trabajo parlamentario y garantizar el normal desarrollo de la actividad institucional en el marco del inicio de las Sesiones Ordinarias.

Integración y horario de las comisiones permanentes

1) LEGISLACIÓN (2025-2027) - Martes a las 11 horas

AGUILERA, Federico (Pte)

AMESPIL, María Guillermina (Sec)

CAZOT, Telma

ABRAHAM, Belén

ÁLVAREZ, Natalia

MORENO, Juan I.

SARACHU, Gastón

YUNGER, Leonardo

LASCANO, Guillermo

ZAMPINI, Nicolás

DUMERAUF, Eugenia

PETEHS, Marcelo

GONZALEZ, Francisco

GALLI, Hilario

 

2) HACIENDA (2025-2027) - Martes a las 10 horas

CAZOT, Telma (Pta)

LASCANO, Guillermo (Sec)

ISLAS, Luciana

PETEHS, Marcelo

AGUILERA, Federico

ABRAHAM, Belén

MORENO, Juan I.

ÁLVAREZ, Natalia

GONZALEZ, Francisco

 

3) INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, URBANISMO Y ESPACIOS VERDES  (2025-2027)   - Lunes a las 9 horas

ABRAHAM, Belén (Pta)

ÁLVAREZ, Natalia (Sec)

SCHWINDT, Liliana

AGUILERA, Federico

GONZÁLEZ, Francisco

AMESPIL, Guillermina

PETEHS, Marcelo

ZAMPINI, Nicolás

 

4) ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y DESARROLLO SOCIAL  (2025-2027)   - Lunes a las 10 horas

ÁLVAREZ, Natalia (Pta)

GALLI, Hilario (Sec)

MORENO, Juan I.

AGUILERA, Federico

CASAMAYOR, Adela

ISLAS, Luciana

 

5) DESARROLLO ECONÓMICO  (2025-2027)   - Miércoles a las 10.30 horas

DUMERAUF, EUGENIA (Pta)

SARACHU, Gastón (Sec)

CAZOT, Telma

GALLI, Hilario

MORENO, Juan I.

CASAMAYOR, Adela

SCHWINDT, Liliana

 

6) EDUCACIÓN, CULTURA Y DD.HH  (2025-2027)   - Miércoles a las 8 horas

CAZOT, Telma (Pta)

CASAMAYOR, María Adela (Sec)

YUNGER, Leonardo

ISLAS, Luciana

AMESPIL, Guillermina

GONZALEZ, Francisco

ÁLVAREZ, Natalia

MORENO, Juan I.

 

7) MEDIO AMBIENTE (2023-2025) - Jueves a las 10 horas (semana por medio)

PETEHS, Marcelo (Pta)

ABRAHAM, Belén (Sec)

PALACIOS, Lucía

ÁLVAREZ, Natalia

VIDELA QUINTEROS, Marcelino

 

8) SEGURIDAD  (2025-2027)  - Jueves a las 11 horas (semana por medio)

SARACHU, Gastón (Pte)

CAZOT, Telma (Sec)

MORENO, Juan I.

QUINTEROS VIDELA, Marcelino

ZAMPINI, Nicolás

PETEHS, Marcelo

 

9) GÉNERO Y DIVERSIDAD (2025-2027)

 

AMESPIL, Guillermina (Pta)

CAZOT, Telma (Sec)

SCHWINDT, Liliana

 

10) TRABAJO Y EMPLEO  (2025-2027)  - Miércoles a las 9 horas

ZAMPINI, Nicolás (Pte)

PALACIOS, Lucía (Sec)

SCHWINDT, Liliana

QUINTEROS VIDELA, Marcelino

SARACHU, Gastón

 

11) LOCALIDADES  (2025-2027)   - Jueves 9 horas, semana por medio

SARACHU, Gastón (Pte)

DUMERAUF, Eugenia (Sec)

QUINTEROS VIDELA, Marcelino

CAZOT, Telma

ABRAHAM, Belén

CASAMAYOR, María Adela

 

