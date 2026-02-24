Los peajes de rutas nacionales aumentan hasta 19%: cómo quedan las nuevas tarifas

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19%, desde esta semana, en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.
La aprobación se formalizó mediante la Resolución 248/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, tras cumplimentar con el procedimiento de "Elaboración Participativa de Normas", para que la ciudadanía se exprese.
Los nuevos precios establecidos empezarán a regir desde este jueves 26 de febrero y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.
Los nuevos valores para rutas nacionales
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500
- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000
- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500
- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000
- Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500
- Vehículos de más de 6 ejes: $9.000