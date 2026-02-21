Diputados convocó a sesionar y podrían tratarse los proyectos de ludopatía

A más de dos meses de su última actividad en el recinto, este viernes se hizo oficial la convocatoria de la primer sesión del año de la Cámara de Diputados bonaerense, que tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero a las 12 horas. En ese sentido, los 92 legisladores que componen el cuerpo deberán desarmar sus valijas y sacarse la arena para viajar a La Plata a realizar trámites parlamentarios y, quizás, cumplir una vieja deuda que viene siendo cajoneada hace varios años.

Según pudo saber este medio, la idea del oficialismo es avanzar en un texto en conjunto para combatir el flagelo de la ludopatía, con énfasis en erradicar las apuestas en los jóvenes. En la actualidad, casi todos los bloques tienen presentada al menos una iniciativa en relación a esta temática.

Sin embargo, debido a los tiempos electorales del año pasado y otras preocupaciones propias de la política, nunca se logró consensuar un megaproyecto que incluya todas las propuestas, que van desde la restricción de internet en las escuelas o de publicidad de apuestas online en la vía pública, hasta la creación de centros de prevención.

“El año pasado quedó todo en la nada, nosotros tenemos proyectos al respecto por lo que nos deberían haber convocado a hablar y todavía no lo hicieron”, puso paños fríos un legislador en contacto con este medio.

A contramano, Diputados Bonaerenses logró saber que un bloque opositor ya le informó a sus integrantes que en la próxima sesión “quizás se incluyan proyectos varios de ley sobre ludopatía que se habían trabajado en comisiones y estén por perder estado parlamentario“. La duda recae en si se tratará de un texto unificado o si se dará rienda suelta a la votación de proyectos separados, apelando a que cada bancada tenga una iniciativa para relucir.

El último paso que se dio en esta materia sucedió el pasado 16 de diciembre, cuando la Cámara de Diputados aprobó un puñado de proyectos de bajo calibre orientados a la lucha contra la ludopatía. Los mismos, fueron desde pedidos de informes, manifestaciones de preocupación, beneplácito, y declaraciones de interés legislativo. Empero, nunca apareció un texto parlamentario que realmente apunte a regular la actividad lúdica online.

De acuerdo a lo que reconstruyó Diputados Bonaerenses, desde el oficialismo comenzaron a tender puentes con la oposición para que en el temario de la sesión de fines de febrero aparezca un proyecto unificado con las propuestas que descansan en la Cámara baja. Inclusive hasta La Libertad Avanza se encuentra interesada en tratar alguna de sus normativas para modificar el comportamiento de las plataformas de apuestas, pese a su naturaleza de oponerse a la intromisión en los negocios de empresas privadas.

En rigor, los libertarios tienen varios proyectos en su haber que se refieren a la ludopatía. Uno de ellos pertenece a la bullrichista Abigail Gómez que prohíbe la participación de menores en las apuestas online, con la particularidad de que, a diferencia de los anteriores preceptos presentados, este es el único que busca modificar la ley de juego vigente; y otro es del caputista Nahuel Sotelo, que exige el reconocimiento facial como método de autentificación para entrar a una plataforma lúdica.

Un proyecto que podría entrar en el temario pero que no tiene que ver con la ludopatía es la llamada “Ley Joaquín“, iniciativa perteneciente al diputado camporista y titular de bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. La normativa busca establecer medidas obligatorias de seguridad para la instalación y mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos en espacios públicos y privados, y fue originada a partir de la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años de Ramos Mejía que falleció luego de que un arco de fútbol sin fijación se desplomara sobre su cuerpo durante una actividad recreativa.

Por otra parte, la audiencia también serviría para conformar las 47 comisiones permanentes, una tradición anual de la Cámara que tiene lugar entre los últimos días de febrero y los principios de marzo. Esta vez, el cuerpo parlamentario tiene intenciones de dejarlas armadas a tiempo, por lo que en estas semanas los legisladores se pondrán a negociar el reparto de sillas según el peso político de cada bloque.

Con la tinta fresca de la convocatoria a la sesión, aún no está constituido ningún tipo de temario de proyectos a debatir, sobre todo porque todos los cañones están apuntando a las comisiones. Como esta se trata de la primera sesión del 2026 tras más de 60 días, varias iniciativas del año pasado perdieron estado parlamentario y cayeron en saco roto.

En la última actividad de Diputados del 16 de diciembre, que sirvió para tomarle juramento a nuevos legisladores y oficializar las vicepresidencias vacantes, fue ingresada formalmente a la Cámara una batería de 20 iniciativas que van desde declaraciones de personalidad destacada a deportistas y actores bonaerenses hasta reformas del Código Procesal Penal. Por tal motivo, cualquiera de esos proyectos pica en punta para ser parte del temario de la sesión de fines de febrero.

De esta forma, la Cámara de Diputados reactivará sus engranajes unos días antes de la inauguración de la Asamblea Legislativa a cargo de Axel Kicillof, donde el Gobernador estará de cara a los legisladores para defender su gestión, polarizar con el gobierno de Javier Milei y, mucho más importante, nombrar las leyes que enviará al parlamento provincial este año. A priori, el dueño de calle 6 ya anticipó su deseo de una ley de reelecciones indefinidas, pero actualmente no le dan los números para sancionarla.

Otro dato a tener en cuenta es que esta será la primera sesión tras conocerse que Kicillof liderará el PJ bonaerense a partir del próximo 15 de marzo, a raíz de la lista de unidad que entabló con La Cámpora. Si bien esa estrategia frustró una elección interna, nada parece haberse calmado en las vísceras de un peronismo que sigue sin un rumbo fijo.

De hecho, el reparto de comisiones podría convertirse en un nuevo campo de guerra para el justicialismo dado que tanto el kicillofismo, el kirchnerismo y el massismo quieren tener un lugar en los tres cuerpos parlamentarios más importantes, Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto e Impuestos y Legislación General; como así también en los “ministeriales”, aquellos que, directa o indirectamente, tienen diálogo con alguna de las carteras del Gobierno bonaerense. Eso sin contar que la oposición también querrá llevarse una parte de la torta.