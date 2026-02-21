Senador peronista pide implementar la nueva fórmula para medir la inflación

El senador bonaerense de Unión por la Patria, Fernando Coronel, ingresó un proyecto de declaración para manifestar su preocupación ante la decisión del gobierno de Javier Milei de postergar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La iniciativa de Coronel plantea que la demora impacta en la transparencia y previsibilidad del principal indicador utilizado para actualizar jubilaciones, ingresos, prestaciones sociales y distintos contratos económicos.

En el texto, la Cámara declara “su profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de postergar la implementación” del índice actualizado, al considerar que se trata de una herramienta central para el funcionamiento económico y social del país.

El proyecto advierte que la determinación “afecta la transparencia, previsibilidad y credibilidad del principal indicador utilizado para la actualización de ingresos, jubilaciones, prestaciones sociales y múltiples variables económicas”, con incidencia directa en la vida cotidiana de millones de bonaerenses.

En los fundamentos, Coronel remarca que el IPC no es únicamente un dato estadístico mensual, sino un parámetro de referencia para medir el poder adquisitivo, determinar líneas de pobreza e indigencia y actualizar obligaciones contractuales. En ese marco, se subraya la relevancia institucional del indicador.

El senador bonaerense sostiene que, en la provincia de Buenos Aires, donde reside cerca del 40% de la población nacional, cualquier distorsión o atraso metodológico tiene un efecto amplificado por la estructura demográfica y el peso de los gastos en servicios, transporte, vivienda y salud.

Asimismo, el proyecto señala que los cambios recientes en la estructura de precios relativos, en especial por la recomposición de tarifas y otros valores regulados, modificaron la composición del gasto de los hogares. Según se expresa, la continuidad de ponderaciones anteriores podría generar desfasajes respecto de la experiencia económica real.

En esa línea, el senador bonaerense plantea que la actualización metodológica anunciada por el Instituto representaba una instancia para adecuar la medición a los patrones actuales de consumo. “Preservar la autonomía técnica del INDEC y garantizar la previsibilidad de las decisiones metodológicas resulta indispensable”, indica el texto.