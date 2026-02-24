Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero escaparon entre las llamas

Un auto en el que viajaban siete personas se prendió fuego al ser aplastado por un colectivo, cuando el conductor hizo una mala maniobra y se metió en el carril del Metrobus que circula por La Matanza. En medio de las llamas, los ocupantes escaparon aunque hay dos en grave estado.

El hecho ocurrió el domingo en Isidro Casanova, cuando un Renault 9 que se dirigía en dirección a San Justo dobló de repente a su izquierda sin percatar que venía un colectivo por el Metrobus.

La unidad, un 218 de la empresa Almafuerte, venía en velocidad y se llevó puesto al auto. Lo arrastró varios metros y lo aplastó contra el semáforo que estaba en la esquina, antes de seguir unos metros más.

Por el golpe, el coche se prendió fuego de manera casi inmediata. Según registraron las cámaras de seguridad, los ocupantes empezaron a escapar del auto en medio de las llamas y de los fierros retorcidos. Uno de ellos que salió arrastrándose, volvió a buscar a otro de los pasajeros.

Según informó el sitio Primer Plano Online, dos de los ocupantes terminaron con heridas de gravedad y debieron ser hospitalizados.

La causa está en manos de la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, quien ordenó la detención de una persona identificada como A.R., quien era el conductor del Renault 9. Lo acusa de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria. Según señalaron fuentes judiciales, el imputado registra antecedentes por robo y encubrimiento.

