La Plata: Kicillof y Alak anunciaron el inicio de la obra de remodelación del Teatro del Lago

El intendente de La Plata, Julio Alak, se reunió este lunes con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para analizar el proyecto de restauración y puesta en valor del Anfiteatro Martín Fierro – Teatro del Lago, ubicado en el Paseo del Bosque de la capital provincial.

Según precisaron desde el Ejecutivo de La Plata, las obras que contemplan una inversión superior a los $9.800 millones comenzará esta semana y permitirá “sacar del estado de abandono al Teatro del Lago mediante un trabajo que respete su valor patrimonial y que incorpore tecnología escénica de última generación”.

Asimismo, la reunión entre ambos dirigentes significó el primer encuentro como nuevas autoridades del Partido Justicialista de la provincial: Kicillof fue oficializado por la Junta Electoral partidaria como nuevo presidente del PJ bonaerense, mientras que Alak fue el nombre de consenso entre las distintas tribus peronistas para encabezar el partido en la Sección Capital.

“Reafirmamos el compromiso como nuevas autoridades del Partido Justicialista de fortalecer la unidad del peronismo y convocar a todos los sectores para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, remarcó el Intendente de La Plata, a través de sus redes sociales.

De esta manera, la foto de Alak y Kicillof buscó echar por tierra las versiones periodísticas que circularon durante el fin de semana sobre una fractura en las relaciones de ambos dirigentes, que hablaban de un supuesto enojo del Jefe Comunal por no haber sido respaldado en su intención de conducir el PJ bonaerense.

En el reparto de cargos del PJ bonaerense, la primera vicepresidencia quedó para la vicegobernadora Verónica Magario, mientras que a vicepresidencia segunda fue para el lomense Facundo Otermín.

En tanto, el cargo de secretario general quedó para otro de los referentes de la mesa chica del Movimiento Derecho al Futuro, el diputado bonaerense Mariano Cascallares. Por su parte, el kirchnerismo mantuvo la presidencia de la Junta Electoral, a cargo del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.