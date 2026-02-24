GIRO amplía su alcance territorial con la reubicación de Ecopuntos

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que en el marco de una estrategia de ampliación territorial del programa GIRO continúa la reubicación de los Ecopuntos, dispositivos para que las personas puedan depositar residuos reciclables. En ese marco, en las últimas horas se realizó la colocación en puntos estratégicos de Loma Negra.

De acuerdo con lo detallado desde el área, la medida busca fortalecer el acceso a la separación de residuos en origen en sectores de Olavarría y localidades que aún no cuentan con recolección diferenciada puerta a puerta, acercando así nuevas alternativas para la disposición de materiales reciclables.

A la par de lo desplegado en distintos sitios de Olavarría, que fue informado días atrás, en Loma Negra se dispuso la colocación de dos “campanas”. Una fue ubicada frente a la Escuela N° 79 y otra frente a la Escuela N° 12, en respuesta no solo al estudio y seguimiento realizado desde la Coordinación de Ambiente, sino también al pedido realizado por las instituciones educativas, con el objetivo de acompañar y fortalecer las iniciativas ambientales que se desarrollan en esos establecimientos.

En estos dispositivos pueden depositarse papel y cartón, botellas plásticas y de vidrio, latas y envases de aluminio, envases de conservas y envases de tetrabrik.

Vale destacar, además, que la reubicación estará acompañada por el trabajo en territorio de las promotoras ambientales del programa GIRO, quienes brindarán información sobre el uso correcto de los Ecopuntos y la importancia de la separación en origen.

Se recuerda que los residuos deben depositarse dentro de los contenedores. Arrojar basura en la vía pública constituye una infracción a la Ordenanza Municipal N° 195/84 y puede ser sancionada con multas.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente al correo gestionambiental@olavarria.gov.ar o a través de las redes sociales del programa GIRO: @giro.olavarria.