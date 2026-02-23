Hernán Piquín vuelve a Olavarría con un espectáculo homenaje a Soda Stereo | Infoeme
Lunes 23 de Febrero 2026 - 14:24hs
32°
Lunes 23 de Febrero 2026 - 14:24hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Teatro Municipal
 - 23 de Febrero de 2026 | 14:13

Hernán Piquín vuelve a Olavarría con un espectáculo homenaje a Soda Stereo

Hernán Piquín celebra a Soda Stereo en su nuevo espectáculo “Me verás volver”, estreno nacional que llega a nuestro Teatro Municipal el lunes 23 de marzo a las 21.

Hernán Piquín celebra a Soda Stereo en su nuevo espectáculo “Me verás volver”, estreno nacional que llega a nuestro Teatro Municipal el lunes 23 de marzo a las 21.

Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud.

Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo, lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios. Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $55.000 plateas $49.500 sillas de palcos- $44.000 pullman. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo.

Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME