Este sábado llega una nueva edición de “Música en las alturas” en Sierras Bayas

Este sábado 28 de febrero será la nueva edición del ciclo “Música en las alturas”, propuesta organizada por el Municipio de Olavarría que combina música con los impactantes paisajes serranos.

En esta ocasión, el escenario elegido fue el cerro Huecufu Hum en la localidad de Sierras Bayas: desde las 18:00 horas, se invita a disfrutar de la velada que contará con un sector gastronómico y cervecero y la actuación de bandas en vivo: Johnny boy and the dancing crickets, Supernova y ⁠La máquina del ritmo.

“Música en las alturas” forma parte del Programa Municipal “Olavarría en Verano” y es una invitación a vivir la música de una manera diferente, rodeados de naturaleza. Este ciclo busca conectar el arte con los maravillosos escenarios de nuestras localidades, ofreciendo al público una experiencia única al aire libre respetando el entorno y en absoluto cuidado del ambiente. Distintas empresas brindan su aporte para la concreción de esta propuesta pensada para promover la concurrencia de visitantes y el desarrollo de distintos puntos turísticos del Partido.