Torneo Unión Regional Deportiva: dos festejos olavarrienses en el grueso de la fecha

La 5° edición del certamen que reúne a las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tuvo gran parte de la programación de la fecha inaugural y fue con mucha acción y sólo dos triunfos olavarrienses.

Una quincena de partidos se disputaron entre sábado y domingo, pero en el transcurso de la jornada dominical, sólo Loma Negra y El Fortín se sumaron a Espigas en iniciar con victoria.

En el césped sintético del Tete Di Carlo, el duelo local entre Embajadores y Estudiantes terminó igualado.

Foto: prensa Hinojo

Además, queda pendiente el cruce entre Racing y San Martín.

Los resultados:

En Primera

Zona 1:

Independiente de Bolívar 1 (Blas Carestía) – 2 (Lucas Cantero y Nelson Mancuello) Espigas

Balonpié 1 (Facundo Coviella) – 0 Alumni Azuleño

Boca Juniors 0 – 2 (Imanol Smith, Matías Da Rosa) Loma Negra

Cemento Armado 2 (José Gioia, Emiliano Pieceni) – 0 Colonias y Cerros

Zona 2:

Jorge Newbery de Laprida 1 (Ricardo Regalado) – 0 Juventud de Laprida

Hinojo 2 (Agustín Sotelo y Joel Pois) – 2 (Agustín Marconi -2-) Barracas de La Madrid

Sportivo Piazza 5 (Justino Borra -2-, Ramón Sánchez -2-, e/c) - 3 (Agustín Luna, Andrés Delippo, Kevin Coronel) Vélez Sarsfield

Racing (O) vs San Martín (postergado)

Zona 3:

Casariego 1 (Francisco Fornes) – 1 (Cayetano López) Urdampilleta

Ingeniero Newbery de La Madrid 2 (Diego Popp -2-) – 1 (Isaías Aguirre) Sierra Chica

El Fortín 3 (Leonardo Benito, Edgardo Maldonado, Nicolás Lareu) – 0 Bancario de Daireaux

Ferro 0 – 1 (Tomás Andreatta) Lilán

Zona 4:

Municipales 2 (Franco Janson -2-) – 2 (Agustín Fernández y Dylan Arce) Racing (L)

Platense 3 (Tomás Celis, Alexis Guzmán y Franco Albo) – 3 (Nicolas Defilippi -2- y Nicolás Stampone) Deportivo Pirovano

Bull Dog 1 (Milton Álvez e/c) – 1 (Joan Navone) Empleados de Bolívar

Embajadores 0 – 0 Estudiantes