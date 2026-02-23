Olavarrienses en Liga Argentina: el único que ganó fue Fornes

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la Fase Regular y mientras se acercan fechas definitorias, hubo un solo festejo olavarriense.

En la Conferencia Norte, Jujuy Básquet inició una nueva gira con victoria. En Mendoza derrotó a Rivadavia por 73 a 65.

En el Leopoldo Brozovix, la visita fue la protagonista y tuvo a Francisco Fornes sumando 1 asistencia y 2 robos en 8:07 minutos.

Por otro lado, en la Conferencia Sur, Villa Mitre perdió en un Polideportivo Víctor Nethol ante Gimnasia y Esgrima por 98 a 81. Luciano Tambucci aportó en el “Tricolor” 4 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 12:46 minutos.

Por último, también fue derrota para Deportivo Viedma. El elenco de Río Negro cerró su gira por Mar del Plata con caída ante Quilmes por 72 a 70 con 10 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias de Jeffrey Merchant en 20:06 minutos.