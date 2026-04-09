La interna libertaria estalló en la sesión del Concejo Deliberante

Aquello de que los trapos sucios se limpian en casa no parece demasiado claro para los representantes del gobierno nacional en el recinto del Concejo Deliberante de Olavarría y este jueves un duro cruce protagonizaron los ediles Adela Casamayor (Partido Libertario) y el también titular del PAMI Guillermo Lascano (La Libertad Avanza).

No sólo eso. En el debate que en un momento tuvo ribetes de discusión de conventillo, Lascano reprochó a Casamayor por haberse comprado una Ford Territory, a lo que la edil respondió “su camioneta es más cara que la mía”. También salieron a la luz temas personales, en medio de sonrisas socarronas de un lado y del otro.

El ida y vuelta lo inició Casamayor, quien pidió explicaciones a su ex compañero de bloque por una supuesta incompatibilidad en los dos cargos políticos que ocupa, uno a nivel nacional y el otro en el orden local.

Hizo alusión a que Lascano “presentó un montón de pruebas acá de los horarios que tiene en PAMI, de que trabaja de 8 a 16 y que después trabaja hasta las 9 de la noche. El dice que trabaja en el Consejo Deliberante 8 horas, en el PAMI 8 horas. Lo ideal sería que todos estos abuelos que están a la tarde tomando frío puedan ir a la noche cuando está él”.

“En el Consejo Deliberante no se lo ve mucho cumpliendo horarios. Tiene libre el día de hoy que hay sesión y son 35, 34 horas por año creo, que no sé si le alcanza para cubrir las horas que pasa en el Consejo Deliberante. De todas maneras, nunca va a cubrir el cargo como corresponde como concejal” disparó Casamayor.

“En la discusión que tuvimos el otro día en la comisión argumentó que había vuelto porque yo le dije que cuando asumió por marzo del 2024 él quería tomar los dos cargos y Celeste Arouxet no lo dejó porque existía incompatibilidad. Estuvo un año y medio con licencia y de golpe esa incompatibilidad se terminó” añadió.

Casamayor recordó que Lascano volvió al Consejo Deliberante desplazando a su suplente, al doctor Oliver Gamondi. “De golpe puede hacer las dos cosas. Él dice que volvió porque leyó mi jugada política. Bueno, que me la explique, porque yo todavía estoy esperando a ver cuál es mi jugada política y si es así es una forma de denigrar a sus propios concejales” reprochó y sumó que “dijo que si no vuelve (sic), el bloque de La Libertad de Avanza se hunde y está minimizando el trabajo de sus propios concejales”.

En una extensa réplica, Lascano adujo: “No soy la única persona en este recinto que cumple dos roles, pero no voy a señalarlos porque cada organismo tiene sus normas y entiendo que si están acá es porque están habilitados a hacerlo”.

El concejal libertario hizo una detallada explicación de lo que a su juicio convalida el ejercicio de sus dos cargos y luego apuntó directamente a una cuestión personal con su par Casamayor.

“Está ensañada conmigo porque le rechacé un traslado a su pareja, porque no correspondía. Eso me pone muy contento (…) Los recursos del Estado son para personas vulnerables, se hace una historia de vulnerabilidad. Su pareja estaba ocultando información y si tenía los recursos -por más que cobrara la mínima- para comprarse una (Ford) Territory, naturalmente tenía el recurso para llevar adelante el traslado” dijo y provocó un gesto absorto en Casamayor y un movimiento de cabeza indignado de Marcelo Petehs.

De inmediato pidió la palabra la conceja Casamayor. Habló del “tema de la campaña. Estábamos nosotros 12 horas todos los días, nosotros, ellos, con Celeste Arouxet, no. Mi marido y yo. Y a Zampini pocas veces se lo veía. Yo era auxiliar docente, y a mucha honra porque lo dicen con desprecio que yo era portera, y tuve que renunciar porque no podía tener dos cargos. Si van a mentir, cuidado con lo que van a decir, porque el local donde hacíamos las reuniones lo reformó mi marido”.

“Me compré una Terrritory, sí. Miren mi declaración jurada y la de mi marido. Me la compro porque trabajo y nadie me regala nada y puedo mostrar los papeles del crédito que tengo. ¿Le duele que tenga una camioneta? El tiene una mejor que la mía y nadie le dice nada” respondió.

Marcelo Petehs también intervino en este debate interno dentro de una jornada picante en el HCD. “Me parece que esas cuestiones no son para hablar acá” consideró y pasados unos cuantos minutos Hilario Galli pidió que el expediente se vote y se pase a otro tema.

Desopilante todo, si no fuera que los concejales están en ese recinto para velar por los intereses de los ciudadanos olavarrienses.