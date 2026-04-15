Calendario electoral: más apoyos para el desdoblamiento en Provincia

Las elecciones de 2027 ya se juegan en la provincia de Buenos Aires y, salvo excepciones, hay consenso en el arco político para definir este año el sistema electoral que se utilizará. Mientras se habla de una posible reforma política, la mirada está puesta en la postura que tiene cada sector político respecto a las PASO, en la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales del calendario nacional y la eventual implementación de la Boleta Única Papel (BUP).

Respecto al primer punto, no hay panorama claro de lo que pueda ocurrir. El gobernador Axel Kicillof no dio definiciones sobre qué pasará con las primarias y lo dejó atado a lo que se resuelva en una eventual reforma política: “Si Nación no suspende las PASO, entonces las PASO provinciales por la ley provincial están atadas en esa fecha, lo cual determina también el cronograma electoral de provincia”, sostuvo en conferencia de prensa.

Desde el sector libertario ya avisaron que pretenden eliminarlas definitivamente. Tras la suspensión en 2025 acordada y votada en la Legislatura bonaerense, las EPAOS (las PASO bonaerenses) volvieron a estar vigentes y para suprimirlas deberá votarse una nueva ley que modifique la 14.086, que legisla el tema. El plan libertario es más ambicioso: busca una reforma política más amplia que incluya la Boleta Única de Papel (BUP).

La UCR, que también deberá dirimir potenciales candidaturas con fuerzas con las que conformará un frente electoral, quiere mantenerlas. Sostienen que cualquier herramienta que se utilice debe ser hacia adelante, moderna, y no, con la eliminación de las PASO, volver a la época en la que las cúpulas partidarias resolvían las candidaturas.

Respecto a la posibilidad de desdoblamiento de los comicios nacionales y provinciales, también hay miradas contrapuestas, pero en las últimas horas la UCR presentó un proyecto para avanzar en ese sentido. El texto lleva la firma de Matías Civale, vicepresidente de la Cámara de diputados bonaerense e integrante del bloque UCR + Cambio Federal. El objetivo consiste en que el electorado vote cargos locales en un proceso propio, sin quedar condicionado por la agenda federal.

Esa propuesta es diferente a la que impulsan desde el espacio libertario, que pretende que Buenos Aires vote el mismo día que se celebren los comicios nacionales. Temen en esa fuerza que una elección desdoblada surta el mismo efecto que el 7 de septiembre pasado, cuando el peronismo le ganó de manera contundente a la alianza del Gobierno con el PRO.

Boleta única papel. ¿Sí o no? Dirigentes del espacio libertario que ya enviaron iniciativas para avanzar en la implementación de esa herramienta aseguran que la iniciativa fue “cajoneada” por el oficialismo y apuntan directamente contra el kirchnerismo por bloquear el debate.

En esa línea se expresó el presidente del partido en la Provincia, Sebastián Pareja: “Pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado”. El vicepresidente de Diputados bonaerense, Juan Osaba, sostuvo que el objetivo es “modernizar el proceso electoral y limitar prácticas oscuras del clientelismo político”.

El espacio libertario ya confirmó una reunión para este viernes a las 11 en el edificio anexo del Senado bonaerense. El encuentro contará con la participación de diputados y senadores libertarios junto a la directora nacional electoral, María Luz Landívar, quien brindará detalles técnicos sobre cómo se implementaría el nuevo sistema de votación.