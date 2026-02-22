“Juani” Barbieri tuvo su estreno goleador en el “Funebrero”

La Primera Nacional tuvo la disputa de la segunda fecha y Juan Ignacio Barbieri marcó su primer gol de la temporada.

Chacarita derrotó 3 a 1 a Gimnasia de Jujuy en condición de visitante y uno de los goles fue obra de Juan Ignacio Barbieri.

En el estadio de la localidad de San Martín, el delantero olavarriense marcó su primer gol en el “Funebrero” a los 8 minutos del segundo tiempo, y fue el segundo gol de su equipo en la tarde del domingo.

El delantero olavarriense fue titular en Chacarita y dejó el campo de juego a los 79´.