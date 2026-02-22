“Juani” Barbieri tuvo su estreno goleador en el “Funebrero” | Infoeme
Domingo 22 de Febrero 2026 - 21:54hs
24°
Domingo 22 de Febrero 2026 - 21:54hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 22 de Febrero de 2026 | 21:08

“Juani” Barbieri tuvo su estreno goleador en el “Funebrero”

Juan Ignacio Barbieri marcó su primer gol en Chacarita en la jornada de este domingo.

Foto: Prensa Chacarita

La Primera Nacional tuvo la disputa de la segunda fecha y Juan Ignacio Barbieri marcó su primer gol de la temporada.

 

Chacarita derrotó 3 a 1 a Gimnasia de Jujuy en condición de visitante y uno de los goles fue obra de Juan Ignacio Barbieri.

 

En el estadio de la localidad de San Martín, el delantero olavarriense marcó su primer gol en el “Funebrero” a los 8 minutos del segundo tiempo, y fue el segundo gol de su equipo en la tarde del domingo.

 

El delantero olavarriense fue titular en Chacarita y dejó el campo de juego a los 79´.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME