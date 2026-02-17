Colonias y Cerros tuvo su Asamblea y Gorosito será presidente | Infoeme
Martes 17 de Febrero 2026
 17 de Febrero de 2026

Colonias y Cerros tuvo su Asamblea y Gorosito será presidente

En la noche del pasado lunes comenzó la regularización del Club Colonias y Cerros que tuvo su Asamblea Anual y eligió presidente.

Foto: Mile Fotografía

Federico Gorosito es el nuevo presidente del Club Colonias y Cerros luego de que en la jornada del último lunes se realizara la Asamblea Ordinaria.

 

En instalaciones del Club Pueblo Nuevo y con serias intensiones de regularizar la situación dirigencial del “Tricolor” tras la salida de Marcelo Gadea, hubo una importante convocatoria donde se definió la nueva Comisión Directiva.

 

Tras completar los procesos correspondientes, Federico Gorosito que se desempeñaba como presidente interno fue confirmado como titular de la entidad.

 

La nueva comisión directiva:

Presidente: Federico Gorosito.

Vice presidente: Norberta Pozo.

Tesorero: Joaquín Benítez.

Secretaria: Natalia Cancina.

Vocales: Pablo Luna, Lucas Angeletti, Marianela Galotti, Gabriela Alvarado, Silvia Rodríguez, Victoria Cugnoli.

 

