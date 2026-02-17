Rompió una restricción de acercamiento y terminó aprehendido

El personal del Comando de Patrulla de Olavarría aprehendió a un hombre por violar una restricción de acercamiento contra su ex pareja.

Según se pudo saber, los efectivos arribaron al lugar luego de ser alertados por un llamado al 911. Al momento del arribo, el hombre se encontraba fuera de la casa de su ex pareja sobre la que pesaba una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia N° 1.

En este contexto, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

El hecho quedó caratulado como "Desobediencia" y cuenta con la intervención de la UFI N° 7, a cargo del doctor Christian Urlezaga.