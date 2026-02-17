Detuvieron a un grupo de hombres que loteaban terrenos en la ruta 226 | Infoeme
Martes 17 de Febrero 2026 - 16:19hs
32°
Martes 17 de Febrero 2026 - 16:19hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  policiales
 - 17 de Febrero de 2026 | 15:25

Detuvieron a un grupo de hombres que loteaban terrenos en la ruta 226

Ocurrió a la altura del kilómetro 5. Dos de los acusados eran buscados por la Justicia.

Seis hombres de entre 23 y 32 años fueron detenidos este lunes cuando intentaban lotear terrenos ubicados en el kilómetro 5 de la ruta 226.

El hecho ocurrió este lunes a la tarde, cuando personal de la comisaría decimosegunda arribó al lugar y descubrió a los sospechosos mientras intentaban apoderarse ilegalmente de las tierras. Al identificarlos, supieron que cuatro de ellos registraban antecedentes penales y dos, además, eran buscados por la Justicia en el marco de distintas causas.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron a la prensa que sobre el mayor de los aprehendidos pesaba un pedido de captura activa por delitos contra la fe pública y contra la propiedad (entre ellos, falsificación o adulteración de documento público, uso de documento falso y tentativa de robo), además de que poseía un prontuario con diversos procesos previos por delitos contra la propiedad, infracciones a la ley 23.737 de Estupefacientes y otras actuaciones.

En tanto, el otro hombre registraba un pedido captura activa por el delito de amenazas calificadas y antecedentes por delitos contra la propiedad, infracción a la ley 23.737 de Estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego.

Fuente y Foto: La Capital de Mar del Plata.

