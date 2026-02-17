Lincoln: una joven murió mientras participaba de una comparsa durante el carnaval | Infoeme
Martes 17 de Febrero 2026 - 16:19hs
Lincoln: una joven murió mientras participaba de una comparsa durante el carnaval

El hecho se produjo en las últimas horas, momento en el que María Agustina Silva integraba la comparsa Nuevo Imperio en Lincoln.

Una joven murió mientras participaba de una comparsa durante el carnaval en Lincoln y hay conmoción en la localidad, considerada como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal.

El hecho se produjo en las últimas horas, momento en el que María Agustina Silva integraba la comparsa Nuevo Imperio en Lincoln. Las primeras informaciones señalan que la joven comenzó a sentirse mal en el inicio del recorrido, pero, pese a su rápida atención médica, falleció, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La triste noticia fue confirmada por las autoridades del Municipio, quienes redactaron un comunicado en el que lamentaron la situación y le enviaron las condolencias a la familia.

Desde la comparsa también se hicieron eco y a través de sus redes sociales despidieron a Agustina y acompañaron a sus seres queridos. (NA)

