Liga Nacional: derrotas para los equipos con locales | Infoeme
Martes 17 de Febrero 2026 - 16:19hs
32°
Martes 17 de Febrero 2026 - 16:19hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 17 de Febrero de 2026 | 13:08

Liga Nacional: derrotas para los equipos con locales

La Unión y Oberá Tenis Club, ambos en condición de visitante, arrancaron la semana con derrotas.

Foto: Liga Nacional

La Liga Nacional inició una nueva semana y fue con derrotas para los dos equipos con presencia olavarriense.

 

En Corrientes, La Unión cayó ante San Martín por 74 a 60 en un duelo donde recién reaccionó en el complemento, aunque le quedó muy lejos la distancia lograda por el “Rojinegro”. Mariano Marina terminó el partido con 5 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 8:22 minutos en cancha.

 

Oberá Tenis Club, por su parte, no pudo ante San Lorenzo y cayó en tiempo suplementario. Fue 102 a 95 tras igualar en 88 en los cuatro primeros parciales.

 

En el “Celeste” misionero, Bruno Sansimoni completó 27:16 minutos de juego con 15 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias y 1 recupero y Agustín Brocal, que había anotado un triple para forzar el desempate a falta de 1 segundo, sumó 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos y 1 tapa en 37:41 minutos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME