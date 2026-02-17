Liga Nacional: derrotas para los equipos con locales

La Liga Nacional inició una nueva semana y fue con derrotas para los dos equipos con presencia olavarriense.

En Corrientes, La Unión cayó ante San Martín por 74 a 60 en un duelo donde recién reaccionó en el complemento, aunque le quedó muy lejos la distancia lograda por el “Rojinegro”. Mariano Marina terminó el partido con 5 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 8:22 minutos en cancha.

Oberá Tenis Club, por su parte, no pudo ante San Lorenzo y cayó en tiempo suplementario. Fue 102 a 95 tras igualar en 88 en los cuatro primeros parciales.

En el “Celeste” misionero, Bruno Sansimoni completó 27:16 minutos de juego con 15 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias y 1 recupero y Agustín Brocal, que había anotado un triple para forzar el desempate a falta de 1 segundo, sumó 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos y 1 tapa en 37:41 minutos.