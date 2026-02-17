Golf: aprovecharon el feriado y jugaron 9 hoyos | Infoeme
Golf: aprovecharon el feriado y jugaron 9 hoyos

En la jornada del pasado lunes y aprovechando el feriado, hubo acción en Estudiantes. Francisco Arenas y Fernando López Osornio ganaron.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos que llevó el nombre de “Champion” y estuvo reservado para dos categorías.

 

El escenario “albinegro” consagró a Francisco Arenas con 35 golpes en Hasta 22 de Hándicap con Ramiro Derdoy con 36 golpes y Juan Rossi con 37 golpes como escoltas.

 

Fernando López Osornio con 26 golpes fue el ganador en De 23 al Máximo. Ricardo Tresarrieu y Felipe Arenas con 34 golpes completaron el podio.

 

La actividad continuará mañana miércoles con el ya clásico “semanal” Medal Play 9 hoyos.

 

Fuente: prensa CAE

 

