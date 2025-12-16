Crisis institucional en Colonias y Cerros: futuro incierto y reuniones

El Club Colonias y Cerros emitió un duro comunicado el pasado fin de semana donde anunciaba la no continuidad en las competencias oficiales, pero después de varias reuniones se confirmó su continuidad.

“En el día de hoy desde el club Colonias y Cerros comunicamos que el club en el año 2026 no competirá en los torneos organizado por la liga de fútbol de Olavarría en divisiones inferiores y las categorías superiores ,agradeciendo a todos los que de una forma u otra han pasado por la institución como así también a los dirigentes liguistas, dirigentes de las distintas instituciones que conforman la liga de fútbol , periodismo y público en general”, había anunciado Marcelo Gadea, presidente y fundador de la entidad el pasado fin de semana generando un descontento general no solo por la determinación sino por las formas.

En las últimas horas, el dirigente pudo reunirse con familias, deportistas y entrenadores donde planteó su realidad y la situación institucional de la entidad recientemente afiliada a la Liga de Fútbol de Olavarría.

Familias autoconvocadas por la situación llegaron hasta la Casa del Deporte y tras varios momentos de debate se definió que la actual Comisión Directiva presentará su renuncia para permitir llamar a elecciones y en el mientras tanto, intervendrá una Comisión organizadora.

Posteriormente, representantes del “Tricolor” que pretenden la continuidad de la institución como formadora de deportistas y participante de competencias oficiales se reunieron con autoridades de la Municipalidad de Olavarría.