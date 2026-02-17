Vuelco en Ruta 3: cuatro personas fueron hospitalizadas

El accidente ocurrió en el kilómetro 589, en sentido Tres Arroyos–Bahía Blanca. Bomberos debieron rescatar a los ocupantes del vehículo, que se encuentran fuera de peligro.

Un automóvil volcó alrededor de las 18 en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 589, en sentido Tres Arroyos–Bahía Blanca, y sus cuatro ocupantes debieron ser trasladados a un centro de salud. Según se informó, ninguno presenta riesgo de vida.

En el lugar se constató el vuelco de un Volkswagen Gol Power, que quedó con personas atrapadas en el interior.

El conductor fue identificado como Sergio Cisnero, de 35 años, domiciliado en Bahía Blanca. Viajaba acompañado por dos mujeres y un menor de edad, todos oriundos de la misma ciudad.

Personal de Bomberos realizó la extracción de los ocupantes, mientras que una ambulancia los trasladó al nosocomio local para su atención médica.

Las causas del siniestro son materia de investigación.

Fuente: FM Manantial.