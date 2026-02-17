Olavarrienses en Liga Argentina: Unión cerró la gira con caída

La Liga Argentina sigue adelante con instancias definitorias de la Fase Regular y luego de dos valiosas conquistas, Unión volvió a la derrota.

El “Quincho” perdió 88 a 71 ante Pico F.C. y volvió a la derrota tras dos valiosos triunfos que lo alejaron del fondo de la tabla en la Conferencia Sur.

Cerrando la gira, el representante marplatense se encontró en desventaja rápidamente y nunca se sintió cómodo para intentar la reacción.

Mateo Macrini aportó 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en 20:54 minutos en cancha.