Primera Nacional: debutó la categoría y varios locales

Fotos: Prensa Mitre // CASM // Chacarita // Dep. Morón // Nair Safenraiter

La segunda categoría del fútbol argentino comenzó con el torneo y fue con minutos para cuatro de los representantes de Olavarría que estrenaron camisetas.

Ignacio Pietrobono, Braian Salvareschi, Kevin Ceceri y Juan Ignacio Barbieri sumaron minutos en sus nuevos equipos en un fin de semana donde la Primera Nacional se estrenó con goles.

El primero de los representantes locales en debutar fue Kevin Ceceri que en su regreso a Argentina, ingresó a los 80´ en la victoria de San Miguel ante Central Norte por 1 a 0 en Los Polvorines.

Mitre no tuvo su mejor debut en Buenos Aires y cayó ante All Boys por 2 a 1. Ignacio Pietrobono fue el arquero del “aurinegro” en la tarde del sábado.

También en la tarde del sábado, Braian Salvareschi retornó al fútbol argentino e integró la zaga central de Deportivo Morón que igualó 1 a 1 ante Defensores de Belgrano.

Juan Ignacio Barbieri también fue titular en el primer partido de la temporada de Chacarita. El “Funebrero” igualó 1 a 1 ante San Martín de San Juan en condición de local.

Por otro lado, Club Ciudad de Bolívar debutó ante Godoy Cruz y empató 1 a 1. Guillermo Sánchez había abierto el marcador para el elenco bolivarense que hacía su estreno absoluto en la categoría.

Por último, sin el juvenil Joaquín González, Nueva Chicago derrotó 1 a 0 a Güemes en Santiago del Estero.