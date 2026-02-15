Wesner visitó las obras del Instituto de Educación Especial “Helen Keller”

El intendente Maximiliano Wesner visitó días atrás la sede del Instituto de Educación Especial “Helen Keller”, donde se llevaron adelante una serie de obras, en el marco del Plan de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada, que permiten brindar las condiciones de infraestructura adecuadas de cara al comienzo del próximo ciclo lectivo.

“Estamos muy agradecidas por la obra que se realizó en el SUM de nuestra institución, tanto la impermeabilización del techo como los arreglos de placas luminarias y la pintura que se hizo de toda la instalación”, destacaron las autoridades del establecimiento.

“Esa obra nos va a permitir poder dar inicio al ciclo lectivo junto con toda la comunidad educativa porque justamente el SUM es el punto de encuentro que nos une y hoy, gracias a la gestión del Intendente, contamos con un espacio totalmente acondicionado y estamos totalmente agradecidas por esa oportunidad, y por considerar a las escuelas de educación especial de gestión privada”, agregaron.

Por su parte Wesner sostuvo que “seguimos trabajando en este Plan de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada porque creemos en la igualdad de derechos, en la igualdad de oportunidad y en una educación de calidad para todos que pueda mejorar la calidad de vida de quienes transitan a diario por estos espacios”.

En el establecimiento se desarrollaron trabajos de impermeabilización en el techo del Salón de Usos Múltiples, recambio de placas, instalación de luminarias y pintura de muros interiores y exteriores.

El intendente fue recibido en el lugar por autoridades del Instituto Helen Keller, su directora Liliana Leguizamón, la vicedirectora Valeria Ostertag y la secretaria Eugenia Dolon, quienes en la oportunidad además de mostrar su satisfacción por las obras concretadas, plantearon las diferentes problemáticas de infraestructura en pos de mejorar las instalaciones, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a las propuestas que allí se desarrollan.

Durante la recorrida por las distintas instalaciones del establecimiento, Maximiliano Wesner estuvo acompañado por la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada Romina Altafini, el secretario de Obras, Infraestructura y Espacios Públicos Orfel Fariña y la concejal Lucía Palacios.

Cabe resaltar que se trata de la primera vez que se implementa un plan de estas características que tiene como destinatarias a distintas instituciones de educación especial de gestión privada del Partido de OIavarría. El mismo surge de un relevamiento que fue iniciado desde la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25, que fue presentado meses atrás ante una mesa de trabajo integrada por referentes institucionales y educativos.

En este sentido desde el área de Obras Públicas del Municipio se le dio continuidad a ese relevamiento, con un abordaje integral que permitió detectar cuáles eran las principales urgencias y necesidad, para definir las prioridades y obras a incluir. A cada institución se le hizo entrega de una copia de la memoria descriptiva, no solo para tomar conocimiento al detalle de los trabajos diagramados, sino también para que puedan hacer las acotaciones o sugerencias que crean pertinentes.

El Instituto de Educación Especial Helen Keller cuenta con una matrícula de casi 40 estudiantes en sede, de 6 a 14 años de edad, acompañados de representantes legales, equipo directivo y docente de gran trayectoria y experiencia, muy valorados y respetados por la comunidad local.

Los chicos en el Instituto, además de recibir la formación pedagógica correspondiente, adaptada a sus necesidades y valoraciones, participan también de propuestas curriculares complementarias como: artes, escenarios lúdicos, narrativas, ciencia y tecnología, comunidad y ciudadanía; y vida saludable.