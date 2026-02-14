Golf: mucha participación en el “Torneo San Valentín” | Infoeme
Golf: mucha participación en el “Torneo San Valentín”

En el transcurso de este sábado se completó el “Torneo San Valentín” con mucha participación y festejo para Adolfo Mosescu y Santiago Green.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Medal Play 18 hoyos que se dividió en dos Categorías por hándicap y contó con buena cantidad de participantes.

 

 Adolfo Mosescu con 67 golpes fue el ganador en Hasta 16 de Hándicap y fue escoltado por Federico González y Antonio Grasselli con 70 golpes.

 

 En De 17 al Máximo la victoria fue para Santiago Green con 61 golpes con Ricardo Grasselli con 64 golpes y Rubén Lobo con 65 golpes como acompañantes en el podio.

 

La actividad continuará este lunes feriado con el Torneo “Champion”, un Medal Play 9 hoyos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

