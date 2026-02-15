Inflación: la canasta de crianza aumentó 3,6% durante enero

El costo de criar hijos volvió a incrementarse por encima de la inflación en enero y profundizó la presión sobre los presupuestos familiares, ya que mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba mensual del 2,9%, la canasta de crianza registró aumentos de entre 3,5% y 3,6% en todos los tramos etarios, impulsada ¡por el encarecimiento de bienes y servicios esenciales.

Es preciso mencionar que, los datos se desprenden de un informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuyos números muestran que en hogares con niños y niñas de entre 0 y 12 años el gasto mensual de referencia ya supera el millón de pesos.

De acuerdo con las cifras oficiales, la canasta de crianza para menores de un año pasó de 460.178 pesos en diciembre a 476.230 pesos en enero, lo que representa un incremento del 3,5%. En tanto, en el caso de niños y niñas de 1 a 3 años, el costo trepó a 567.124 pesos, también con una suba del 3,5%, mientras que para la franja de 4 a 5 años, el aumento fue del 3,6%, alcanzando los 483.497 pesos, y en el tramo de 6 a 12 años la canasta llegó a 607.848 pesos mensuales con un avance del 3,6%.

En todos los segmentos, el componente de bienes y servicios fue el que más incidió en los aumentos, con subas cercanas al 4% mensual y por encima del promedio general de precios, lo que confirma que los consumos básicos asociados a la crianza avanzan a un ritmo superior al IPC. Esta dinámica implica que, aun cuando la inflación muestre una desaceleración relativa, el costo efectivo de sostener un hogar con hijos continúa al alza, por encima del índice general.

La canasta de crianza no solo contempla gastos en alimentos, indumentaria, salud y educación, sino que también incorpora la valorización del tiempo dedicado a tareas de cuidado, una metodología basada en el documento “Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, elaborado en 2023 por la ex Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.

En el caso de los menores de un año, por ejemplo, 154.079 pesos corresponden a bienes y servicios, mientras que 322.151 pesos surgen de la estimación del cuidado, una proporción que se replica en los demás tramos etarios. A esta presión estructural se suma el efecto estacional del inicio del ciclo lectivo, que en la Ciudad de Buenos Aires mostró fuertes incrementos en la canasta escolar.

Según un relevamiento de Consumidores Libres, los útiles registraron un aumento interanual del 42,8%, por lo que equipar a un estudiante con artículos básicos de librería e indumentaria demanda alrededor de 240.060 pesos, mientras que el rubro útiles pasó de 91.063 pesos en 2025 a 130.060 pesos en 2026, y mochilas y zapatillas exhibieron precios que en algunos casos superan los 180.000 pesos, lo que consolida a marzo como uno de los meses de mayor tensión financiera para las familias.

La misma tendencia se observa en las canastas básicas: mientras el IPC avanzó 2,9% en enero, la canasta alimentaria subió 5,8% mensual y la canasta básica total trepó 3,9%. Para un adulto equivalente, la canasta alimentaria se ubicó en 201.939 pesos y la total en 440.226 pesos, mientras que para una familia tipo de cuatro integrantes los mismos valores ascienden a 623.990 y 1.360.299 pesos , cifra que marca el umbral mínimo para no caer bajo la línea de pobreza y que evidencia la brecha creciente entre ingresos y gastos esenciales.

Al mismo tiempo, el deterioro del poder adquisitivo se refleja en el aumento del endeudamiento. Es que, un informe de la consultora Pulso Research indicó que el 57,1% de los hogares argentinos se endeudó para afrontar gastos cotidianos, mientras que el 63,3% afirmó haber resignado consumos durante el último mes, principalmente en alimentos y bebidas.