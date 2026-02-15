Encontraron al trabajador rural que era buscado intensamente en Bolívar | Infoeme
Domingo 15 de Febrero 2026 - 15:54hs
31°
Domingo 15 de Febrero 2026 - 15:54hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  policiales
 - 15 de Febrero de 2026 | 12:59

Encontraron al trabajador rural que era buscado intensamente en Bolívar

Foto: Presente Noticias.

Adrián Gallo, el trabajador rural que era buscado intensamente por la Policía en la zona de Cuartel XII, fue hallado este domingo a pocos kilómetros de donde fue visto por última vez, en dirección a la localidad de Ordoqui.

De acuerdo a Presente Noticias, durante la mañana se realizaron rastrillajes a cargo de varias dependencias policiales bajo la instrucción de la Fiscal Julia María Sebastián.

En tanto, la Sub DDI de Bolívar confirmó cerca del mediodia que el hombre no evidenciaba lesiones pero sí señales de desorientación.

Por esa razón, Gallo fue trasladado al hospital Miguel Capredoni para recibir atención médica y se reencontró con sus familiares.

Con información de Presente Noticias.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME