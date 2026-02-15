Encontraron al trabajador rural que era buscado intensamente en Bolívar

Adrián Gallo, el trabajador rural que era buscado intensamente por la Policía en la zona de Cuartel XII, fue hallado este domingo a pocos kilómetros de donde fue visto por última vez, en dirección a la localidad de Ordoqui.

De acuerdo a Presente Noticias, durante la mañana se realizaron rastrillajes a cargo de varias dependencias policiales bajo la instrucción de la Fiscal Julia María Sebastián.

En tanto, la Sub DDI de Bolívar confirmó cerca del mediodia que el hombre no evidenciaba lesiones pero sí señales de desorientación.

Por esa razón, Gallo fue trasladado al hospital Miguel Capredoni para recibir atención médica y se reencontró con sus familiares.

Con información de Presente Noticias.