Liberaron a "Quique" Felman en EE.UU., tras pagar una fianza de US$ 130.0000

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman fue liberado tras ser capturado por las autoridades de Estados Unidos, que lo investigan por presunto lavado de activos en una causa que se habría originado en una transferencia asociada a un casino de Las Vegas de un millón de dólares.

Felman fue detenido en Miami, ciudad a la que arribó junto a su familia para pasar unas vacaciones. Pero fue demorado porque es investigado en una causa por lavado de activos originada en Las Vegas, Nevada. Quedó libre tras pagar una fianza de 130 mil dólares, aunque las actuaciones de la justicia continúan.

Ahora, el periodista regresa a Argentina y según indicaron allegados espera reincorporarse a su actividad profesional en TyC Sports de inmediato.

La investigación contra Quique Felman

En paralelo, las autoridades evaluarán la documentación presentada por el abogado del comunicador, para justificar sus movimientos de dinero por una millonaria transferencia vinculada a una actividad de promoción de un casino en Las Vegas.

Sobre fines de 2025, Enrique Felman había compartido un posteo a través de Instagram, luciendo distentido en un contexto muy distinto al actual. “The good vibes, the energy, the motivation that summer generates”, había escrito el periodista deportivo de TyC Sports antes de su detención en Estados Unidos.