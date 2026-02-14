Una familia olavarriense chocó contra un camión en la ruta 5 | Infoeme
Sabado 14 de Febrero 2026 - 20:53hs
29°
Sabado 14 de Febrero 2026 - 20:53hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  policiales
 - 14 de Febrero de 2026 | 18:02

Una familia olavarriense chocó contra un camión en la ruta 5

Ocurrió este sábado al mediodía en el kilómetro 108, a la altura de Mercedes. Afortunadamente, no hubo heridos.

Un fuerte siniestro vial se registró a las 11:45 horas de este sábado en jurisdicción del partido de Mercedes. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 108 de la Ruta Nacional 5, movilizando rápidamente a los servicios de emergencia locales.

El choque fue protagonizado por una camioneta Chevrolet Captiva, que circulaba en sentido Suipacha-Mercedes. El vehículo era conducido por Lucas Nahuel Simerman (25), quien viajaba acompañado por Candela Rolón (26) y dos menores de apenas 2 años de edad, todos oriundos de la ciudad de Olavarría.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría producido durante una maniobra de sobrepaso. En ese momento, la Captiva impactó contra la parte trasera de un camión Volvo FH460 con semirremolque térmico, destinado al transporte de sustancias alimenticias.

El transporte de carga era guiado por Hilario Cristóbal Guillermo Alles, un joven de 21 años de nacionalidad brasileña.

Pese a la magnitud del impacto y los daños materiales visibles, se confirmó que todos los involucrados resultaron ilesos. De todas formas, se vivieron momentos de tensión debido a la presencia de los niños pequeños en el vehículo particular.

Fuente: Datoposta

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME