Una familia olavarriense chocó contra un camión en la ruta 5

Un fuerte siniestro vial se registró a las 11:45 horas de este sábado en jurisdicción del partido de Mercedes. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 108 de la Ruta Nacional 5, movilizando rápidamente a los servicios de emergencia locales.

El choque fue protagonizado por una camioneta Chevrolet Captiva, que circulaba en sentido Suipacha-Mercedes. El vehículo era conducido por Lucas Nahuel Simerman (25), quien viajaba acompañado por Candela Rolón (26) y dos menores de apenas 2 años de edad, todos oriundos de la ciudad de Olavarría.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría producido durante una maniobra de sobrepaso. En ese momento, la Captiva impactó contra la parte trasera de un camión Volvo FH460 con semirremolque térmico, destinado al transporte de sustancias alimenticias.

El transporte de carga era guiado por Hilario Cristóbal Guillermo Alles, un joven de 21 años de nacionalidad brasileña.

Pese a la magnitud del impacto y los daños materiales visibles, se confirmó que todos los involucrados resultaron ilesos. De todas formas, se vivieron momentos de tensión debido a la presencia de los niños pequeños en el vehículo particular.

