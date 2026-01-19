Plan para Escuelas de Educación Especial: El Municipio avanza con obras de mejoramiento en La Casa de Helen

El Municipio que avanza con una serie de obras de mejoramiento en distintos establecimientos de educación especial de gestión privada del Partido de Olavarría, que comprende una inversión total de 170 millones de pesos.

Se tratad del Plan Municipal de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada, que fuera presentado meses atrás por el intendente Maximiliano Wesner ante autoridades educativas, quienes en la oportunidad manifestaron su gran satisfacción ante la posibilidad de poder iniciar diferentes obras, que tienen por finalidad garantizar adecuadas condiciones de infraestructura edilicia para quienes concurren a diario, y el acceso a una educación de calidad para todos.

En este sentido se encuentran en marcha los trabajos en la sede la Casa de Helen (ubicada en Aguilar 1847), que funciona como un Centro de Formación Integral con una propuesta de específica en educación laboral para personas con discapacidad.

El intendente interino Federico Aguilera, junto al secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini, recorrieron el establecimiento. Allí actualmente se desarrollan las tareas de construcción de un playón deportivo de hormigón armado de 10 x 15, para el desarrollo de distintas actividades y propuestas orientadas a la recreación y el juego.

Mientas que en el frente de la institución se realizará la construcción de veredas y vado peatonal, para mejorar las condiciones de accesibilidad, y se continuarán con distintas tareas de reparaciones y pintura en el exterior, que incluye también carpinterías y rejas, y la limpieza de desagües pluviales.

Cabe resaltar que dicho plan que surge de un relevamiento realizado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio, en el marco del cual se detectaron las principales necesidades en materia de infraestructura educativa.

Desde el área se realizaron los diferentes proyectos de obras, que fueron puestos a consideración de los referentes y equipos de cada establecimiento, en mesas de trabajo en conjunto, para que pudieran efectuar las modificaciones y sugerencias pertinentes, adecuadas a sus requerimientos.

Cabe señalar que la construcción del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”, ubicado en Aguilar 1847, comienza en el año 2006, y surge de la necesidad de contar con un edificio adecuado para desarrollar su propuesta específica de educación laboral.

En el 2009 se inicia formalmente la actividad con los Talleres de Huerta y Alimentación y en 2011 la Casa de Helen comienza a funcionar de forma totalmente independiente, con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los estudiantes que finalizaban la educación primaria en Helen Keller.

En la actualidad las instituciones funcionan como una unidad académica, brindando en el Instituto Helen Keller la escolaridad primaria de Educación Especial y en el Centro de Formación Integral La Casa de Helen la escolaridad secundaria de la modalidad.