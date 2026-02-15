Un trabajador rural es intensamente buscado tras desaparecer en un campo de Bolívar

Un trabajador rural está siendo intensamente buscado en la zona rural del Partido de Bolívar tras desaparecer sin dejar rastro desde este viernes, cuando tenía que volver a la ciudad tras trabajar en el establecimiento rural Don Jesús.

Según lo informado, se trata de Adrián Gallo de 45 años, a quien su empleador lo llevó hasta el establecimiento rural y debía regresar con un equipo de siembra, datos que fueron aportados, precisamente, por el empresario rural a la policía de la vecina ciudad.

En el lugar trabajan efectivos policiales del Comando de Prevención de Delitos Rurales y la Sub DDI Bolívar, que comenzaron un rastrillaje en la zona junto con una dotación de Bomberos Voluntarios.

Gallo habría estado reparando unos alambrados y luego se encaminó hacia la manga para encerrar unos toros, siguiendo indicaciones de su patrón, quien estaba en Bolívar y acordó con el desaparecido que volvería a la ciudad con el equipo de siembra de un contratista. Ese, según trascendió, fue el último contacto mantenido con Gallo.

Fuente: La Mañana de Bolívar.