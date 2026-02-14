Zubillaga, expectante para la definición del Internacional | Infoeme
 14 de Febrero de 2026

Zubillaga, expectante para la definición del Internacional

El olavarriense que marcha tercero dijo presente en otras dos fechas del Campeonato Internacional y mantiene la ilusión intacta de consagrarse campeón.

Durante el transcurso de la última semana, el Campeonato Internacional de Speedway completó nuevas fechas y fue con presencia olavarriense que hizo un podio y mantiene chances de ser campeón.

 

En Bolívar se corrió la 11° fecha del certamen veraniego y fue con podio para Cristian Zubillaga en los 500 cc. El olavarriense finalizó tercero tras ganar una serie y ser segundo en tres más, además de imponerse en una semifinal.

 

Luego, en Bahía Blanca y en la anteúltima fecha de la competencia, el piloto olavarriense no logró la clasificación a la Final y desperdició una importante chance de acercarse más a los punteros.

 

Nuevamente en la pista del Automoto Club bahiense se correrá la última fecha, pero debió ser postergada por una alerta meteorológica y le puso suspenso a definición como hace años no se presentaba, cargada de expectativa, que tiene a Facundo Albín puntero, Drew Kemp como segundo a 4 puntos y Zubillaga a 11 puntos de su compatriota.

 

