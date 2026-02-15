Brasil celebra el carnaval, su fiesta más emblemática

Este fin de semana Brasil se adentra en su fiesta más emblemática: el Carnaval, una celebración que convierte calles, sambódromos y plazas en escenarios abiertos, donde la música, la danza y la creatividad popular se mezclan con millones de personas, muchas de ellas procedentes del exterior.

En Río de Janeiro, en el sureste del país, el momento más esperado será el desfile de las escuelas de samba del Grupo Especial en el Sambódromo, que este año se extenderá durante tres noches: del domingo 15 al martes 17.

Durante dos jornadas consecutivas, las principales comparsas presentarán espectáculos de gran formato con carrozas monumentales, miles de bailarines y baterías que marcan el ritmo de la fiesta con un despliegue de luces, colores y coreografías que atrae la atención internacional.

Por su parte, en San Pablo (sureste) los desfiles oficiales de las escuelas de samba comenzaron este viernes y continúan este sábado, consolidando a la mayor ciudad del país como uno de los grandes polos del Carnaval brasileño.

En los últimos años, la capital paulista también se ha destacado por la expansión de los bloques urbanos, que movilizan a millones de personas con propuestas musicales que van desde el samba tradicional hasta el pop y la música electrónica.

Más al nordeste, el Carnaval adquiere una identidad propia en Salvador, donde la fiesta se extiende hasta el 18 de febrero con los famosos tríos eléctricos, enormes camiones equipados con potentes sistemas de sonido que avanzan lentamente por los principales circuitos urbanos.

Artistas consagrados y bandas populares animan a los participantes durante horas de música ininterrumpida en los recorridos Barra-Ondina, Campo Grande y Pelourinho, con ritmos como el axé, el samba-reggae y otras expresiones afrobrasileñas que reflejan la herencia cultural de Bahía. También en el nordeste, Recife y Olinda concentran sus celebraciones principales entre hoy sábado y el martes.

En Olinda, las empinadas calles coloniales se llenan de comparsas populares y de los tradicionales bonecos gigantes, figuras de gran tamaño que representan personajes históricos, artistas y símbolos de la cultura local.

En Recife, los escenarios montados en el centro histórico dan protagonismo al frevo y al maracatú, ritmos que combinan danza acelerada y percusión ancestral.

Otras capitales también viven un intenso programa carnavalesco, como Belo Horizonte, que se ha consolidado en la última década como uno de los principales destinos del Carnaval callejero, y Florianópolis, que desarrolla igualmente una agenda de fiestas y desfiles que se extiende hasta el martes.

Más allá del espectáculo, el Carnaval representa un motor económico para Brasil, ya que hoteles, restaurantes, transporte aéreo y comercio informal registran una fuerte demanda durante estos días.