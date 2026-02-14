Alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado y domingo en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para la noche de este sábado y madrugada del domingo en Olavarría.

De acuerdo al organismo, "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h".

Por último, el SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.