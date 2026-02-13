Olavarrienses en Liga Argentina: Macrini fue figura en el valioso triunfo de Unión | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: Macrini fue figura en el valioso triunfo de Unión

En un duelo importantísimo por la permanencia en la Liga Argentina, Unión logró un valioso triunfo en Pergamino y fue con buen aporte de Mateo Macrini.

Unión inició una nueva gira en la segunda categoría del básquet nacional y en un duelo vital por mantener la categoría, sumó una victoria muy festejada.

 

El “Quincho” se impuso con lo justo y con sufrimiento ante Pergamino Básquet por 88 a 86 y sumó un triunfo clave en la lucha por la zona baja.

 

En un duelo que tuvo un cierre para el infarto con ambos equipos intercambiando el liderazgo y terminó con festejo marplatense, Mateo Macrini fue una de las figuras.

 

El olavarriense terminó el partido con 20:13 minutos jugados con 19 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.

 

