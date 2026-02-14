“Olavarría en Verano”: vuelve Música en las Alturas

Vuelve “Música en las alturas”, propuesta organizada por el Municipio de Olavarría que combina música con los impactantes paisajes serranos. Dos fechas imperdibles para disfrutar de la música en escenarios naturales únicos.

La primera edición será en el Cerro Fortabat de la localidad de Loma Negra, el sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas, con bandas en vivo y cierre a cargo de de Martin Barraza.

El ciclo continúa el sábado 28 de febrero a las 18:00 horas en el Cerro Huecu Fu Hum, con bandas en vivo.

“Música en las alturas” forma parte del Programa Municipal “Olavarría en Verano” y es una invitación a vivir la música de una manera diferente, rodeados de naturaleza. Este ciclo busca conectar el arte con los maravillosos escenarios de nuestras localidades, ofreciendo al público una experiencia única al aire libre respetando el entorno.

Ambos eventos contarán con un sector gastronómico y cervecero, en absoluto cuidado del ambiente. Distintas empresas brindarán su aporte para la concreción de esta propuesta pensada para promover la concurrencia de visitantes y el desarrollo de distintos puntos turísticos del Partido.