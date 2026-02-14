"Lula" Juárez se lució y marcó récord en la Liga Nacional

Lucía Juárez entró en la historia de la máxima categoría del básquet nacional femenino al alcanzar una nueva cifra récord en triples convertidos en lo que fue la 9° victoria seguida de Chañares.

En la noche del viernes, Chañares hizo pesar su casa y se quedó con una gran victoria ante Náutico por 94 a 70, en una nueva demostración de carácter, intensidad y contundencia ofensiva.

La gran figura de la noche fue Juárez Lucía, quien tuvo una actuación histórica: convirtió 31 puntos, bajó 6 rebotes y sumó 2 recuperos en 33:46 minutos en la cancha. Además, dejó su nombre en la Liga al marcar un récord histórico de 9 triples, una performance memorable que levantó al público y marcó el pulso del partido.

La olavarriense superó en conversiones a Luciana Delabarba y Florencia Chagas que lideraban el ranking con 8 triples anotados.

Además, la semana del equipo de James Craik había sumado otras dos conquistas en la quinta semana del Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina.

En La Rioja derrotó a Fusión Riojana por 99 a 81 y para seguir líder e invicto de la Zona Norte, además se impuso a Unión Deportiva San José por 83 a 74.