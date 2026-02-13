La 2° Correcaminata Nocturna se corrió en Sierras Bayas

Con más de 350 participantes en la noche del jueves se desarrolló la segunda Correcaminata Nocturna bajo la coordinación de la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría, y en el marco de las propuestas de “Olavarría en Verano”.

El evento, que tuvo como punto de encuentro el Paseo del Mástil, ubicado en el acceso a la localidad, frente al Monte de los Fresnos, se inició con una clase abierta de gimnasia, a cargo de profesoras del staff de la Dirección de Deporte Social. Posteriormente, fue el turno de las carreras Kids, con las pruebas de velocidad, en las que niños, niñas y adolescentes, fueron los protagonistas indiscutidos.

Luego llegó el momento más esperado con la largada de la Correcaminata, que tuvo extensión de 3 kilómetros, con un recorrido que transitó por distintas calles de la localidad, por los barrios Pueblo Nuevo y Fonavi, como así también por sitios emblemáticos del pueblo, que permitieron disfrutar de los atractivos turísticos de Sierras Bayas.

En la categoría Caballeros, el primero puesto fue para Leonardo Landaburú, mientras que en el segundo lugar se ubicó Diego Arias. El tercero fue Iván Aramburu, mientras que el cuarto y quinto puesto fueron para Diego Díaz y Luciano Sosa.

En Damas, la primera ubicación fue para Cecilia Fernández que fue escoltada por Lucía Peñalva, Valentina Martín, Laura Trumpio y Carolina Bustos,

Por último, se agrega que la tercera y última Correcaminata del calendario será el día jueves 26 de febrero en la localidad de Loma Negra.

Fuente: prensa Municipal