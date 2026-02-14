El Municipio llevará adelante obras de ampliación y reformas en la Escuela Primaria Nº 60

En la mañana de este jueves, en el Salón Blanco de la Municipalidad, se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Privada Nº 3/26 para la obra de ampliación y reformas en la Escuela Primaria Nº 60, en el marco del Plan de Infraestructura Educativa, impulsado por la gestión del intendente Maximiliano Wesner.

El proyecto abarca distintos espacios de la escuela, que incluyen la construcción de un aula nueva que se ubicará en el sector del patio, y la remodelación de la cocina y el depósito, para dar lugar a la reorganización en conjunto con el comedor y también para generar un ambiente para el armado de todas las oficinas administrativas.

A la par se llevarán adelante una serie de trabajos, que comprenden el cambio de pendientes de escurrimiento en el techo y su correspondiente impermeabilización con membrana, reubicación de aberturas, la reconstrucción del piso del patio, el revestimiento del baño de docentes, colocación de nuevos pisos, para que la comunidad educativa que transita a diario dichos espacios pueda contar con adecuadas condiciones de infraestructura en pos de garantizar una educación de calidad para todos.

Asimismo la remodelación involucra todas las tareas de albañilería, revoque grueso y fino en exterior, pintura de todo el interior y exterior, carpinterías, rejas, fachada, y los trabajos de instalación eléctrica, sanitaria y de gas, con todo el equipamiento y muebles de bajo mesadas en cocinas y guardados en depósito, incluido.

Cabe agregar que dichas obras surgen de un relevamiento de las principales necesidades en materia de infraestructura realizado por el Consejo Escolar en forma conjunta con el Municipio de Olavarría, que es trabajado en una mesa de debate, que recoge las diversas opiniones de los directivos de los diferentes establecimientos educativos, no solo para que estén en conocimiento de los proyectos sino para que puedan aportar sus sugerencias y acotaciones, debido a su acabado conocimiento del funcionamiento de la escuela desde su experiencia diaria.

Las propuestas económicas presentadas este jueves para la ampliación de la Escuela Nº 60 se detallan seguidamente:

Proponente Nº 1: Balzi José Carlos cotizó la suma de $92.699.336.

Proponente Nº 2: Castelli Jonathan Gabriel cotizó la suma de $100.745.500.

En tanto que el presupuesto oficial fue fijado en la suma de $84.245.897,05.