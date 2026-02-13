“Canciones para una pared de barro” en el Centro Cultural Municipal “San José” | Infoeme
“Canciones para una pared de barro” en el Centro Cultural Municipal “San José”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a participar de una presentación musical, en el marco del cierre de la muestra “Descanso y amenaza” de Martín Othasegui.

La misma se realizará el sábado 21 de febrero, a las 20 horas, en Sala 4, del Centro Cultural Municipal “San José”, con entrada libre y gratuita.

“Canciones para una pared de barro” propone un recorrido por el cancionero popular, con un repertorio integrado por música latinoamericana, que busca dialogar con el espectador.

El concierto contará con la presentación de Martín Othasegui (voz) Guillermo Gómez ( guitarra) Gabriel Larraz (guitarra y bandoneón ), Nicolás Hailand (contrabajo) y Agustín Lucero (percusión), en formato acústico para despedir y crear nuevas lecturas de la muestra .

