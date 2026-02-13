Gonzalo Aman completó su primera citación nacional del 2026

En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, la CAB organizó el primer encuentro de la temporada para los mejores deportistas U18 del país y entre los presentes estuvo Gonzalo Aman.

Durante una semana, el Campus de Desarrollo con la participación de jugadores que conforman una preselección nacional. Entre los convocados se destaca la presencia de Gonzalo Aman, jugador surgido en el Club Atlético Estudiantes, hoy en Peñarol de Mar del Plata.

El cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez lleva adelante las tareas con un grupo compuesto en gran parte por protagonistas del Sudamericano U17 de Paraguay, donde la camada obtuvo la medalla de plata en diciembre pasado donde estuvo presente el basquetbolista olavarriense.

El objetivo del campus es fortalecer el trabajo individual y colectivo, además de profundizar el seguimiento y evaluación de los jóvenes que integran el proceso formativo, con representantes de seis federaciones del país.

Con la AmeriCup U18 en el horizonte, esta camada comienza su recorrido con el primer Campus de Desarrollo del año, que reúne a 18 jugadores que integran la preselección y que militan en el ámbito local.

Fuente: Prensa CAE