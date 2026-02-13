El Parque Eólico CASA ya se encuentra operativo en Olavarría

YPF Luz obtuvo la aprobación de Cammesa para la puesta en marcha de la totalidad del Parque Eólico Cementos Avellaneda (CASA) que cuenta con 63MW de potencia.

El mismo está integrado por 9 aerogeneradores Nordex Delta 4000 que alcanzan una altura aproximada de 200 metros con palas de 79,7 metros. Cada aerogenerador montado tiene una potencia máxima de 7 MW. Esto los convierte en los aerogeneradores más potentes del país.

El parque cuenta con un factor de capacidad estimado de 47% y generará 260.487 MWh/año de energía renovable, equivalente a las necesidades energéticas de 72.000 hogares argentinos.

De la capacidad instalada total, 4 aerogeneradores (28 MW de capacidad instalada) abastecen la demanda eléctrica de Cementos Avellaneda, mientras que los 5 restantes (35MW) aportarán energía a clientes del Mercado a Término (MAT).