Chingotto y Galán, finalistas en el primer torneo del año | Infoeme
Sabado 14 de Febrero 2026 - 1:13hs
15°
Sabado 14 de Febrero 2026 - 1:13hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 13 de Febrero de 2026 | 23:59

Chingotto y Galán, finalistas en el primer torneo del año

En el transcurso de este viernes, Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron confirmar su primera presencia en la Final. Ganaron rápidamente en Semifinales.

Foto: Premier Pádel

El Riyadh Season Premier Pádel P1 conocerá su campeón en la jornada del sábado y la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño logró asegurarse su lugar en la “lucha” por el título.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en menos de una hora, a Francisco Navarro y Francisco Guerrero por 6/1 y 6/2.

 

La “Chingalán”, en búsqueda del primer título del 2026 en el circuito reservado por Premiar Pádel para los mejores del mundo, enfrentará en el último partido en Arabia Saudita a Arturo Coello y Agustín Tapia.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME