Chingotto y Galán, finalistas en el primer torneo del año

El Riyadh Season Premier Pádel P1 conocerá su campeón en la jornada del sábado y la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño logró asegurarse su lugar en la “lucha” por el título.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en menos de una hora, a Francisco Navarro y Francisco Guerrero por 6/1 y 6/2.

La “Chingalán”, en búsqueda del primer título del 2026 en el circuito reservado por Premiar Pádel para los mejores del mundo, enfrentará en el último partido en Arabia Saudita a Arturo Coello y Agustín Tapia.