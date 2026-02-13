Mejoras en la iluminación del “Ricardo Sánchez” | Infoeme
Viernes 13 de Febrero 2026
Viernes 13 de Febrero 2026
Olavarría
 |  deportes
 |  Institucional
 - 13 de Febrero de 2026 | 14:56

Mejoras en la iluminación del “Ricardo Sánchez”

El Club Social y Deportivo El Fortín continúa avanzando en la mejora de su infraestructura y en los últimos días hubo trabajos en el Ricardo Sánchez.

La Comisión Directiva de El Fortín sigue invirtiendo en infraestructura y mientras avanzan los trabajos en el predio de la avenida Pellegrini, se colocaron nuevas luminarias en el estadio principal.

 

El Ricardo Sánchez contará con nuevo sistema lumínico ya que se instalaron nueva luminaria led optimizando de manera significativa el sistema de iluminación.

 

La financiación de estos trabajos se realizó en gran parte a través del subsidio otorgado por el programa “Clubes en Marcha” de la Municipalidad de Olavarría, mientras que el resto fue afrontado con fondos propios de la institución.

 

Esta mejora permitirá contar con una iluminación más eficiente y de mayor alcance, generando mejores condiciones para el desarrollo de entrenamientos y prácticas deportivas en horario nocturno. Una obra que impacta directamente en la comodidad, la seguridad y el crecimiento de nuestras actividades.

 

Fuente: Prensa El Fortín 

 

