Mejoras en la iluminación del “Ricardo Sánchez”

La Comisión Directiva de El Fortín sigue invirtiendo en infraestructura y mientras avanzan los trabajos en el predio de la avenida Pellegrini, se colocaron nuevas luminarias en el estadio principal.

El Ricardo Sánchez contará con nuevo sistema lumínico ya que se instalaron nueva luminaria led optimizando de manera significativa el sistema de iluminación.

La financiación de estos trabajos se realizó en gran parte a través del subsidio otorgado por el programa “Clubes en Marcha” de la Municipalidad de Olavarría, mientras que el resto fue afrontado con fondos propios de la institución.

Esta mejora permitirá contar con una iluminación más eficiente y de mayor alcance, generando mejores condiciones para el desarrollo de entrenamientos y prácticas deportivas en horario nocturno. Una obra que impacta directamente en la comodidad, la seguridad y el crecimiento de nuestras actividades.

Fuente: Prensa El Fortín