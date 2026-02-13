Se completó la fecha inaugural del Torneo de Verano | Infoeme
Se completó la fecha inaugural del Torneo de Verano

En la noche de este jueves, en el Juan Manolio, dio comienzo el Torneo de Verano y fue con victorias para Ferro y Pueblo Nuevo.

La competencia veraniega que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo su primera fecha ante un buen marco de público.

 

Se jugó la fecha inaugural de la competencia veraniega en el gimnasio del Club Pueblo Nuevo que tuvo su estreno con sus dos equipos.

 

En el debut, Ferro se impuso al juvenil equipo del “Lobo” y en el cierre de la programación que contó con un buen marco de público, Pueblo Nuevo derrotó al "Fortinero".

 

 

Los resultados:

Pueblo Nuevo “B” 47 – 67 Ferro

Pueblo Nuevo “A” 60 – 49 El Fortín 

 

Fuente: prensa ABO

 

