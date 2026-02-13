Concejales de distintos bloques visitaron hospitales y CAPS serranos en articulación con el Sistema de Salud Municipal

Este jueves se inició una serie de visitas a centros de salud de las localidades de Hinojo, Sierra Chica, Sierras Bayas y Loma Negra, en el marco de una propuesta orientada a consolidar un “sistema de salud abierto y transparente” y fortalecer el vínculo institucional entre el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante.

La iniciativa fue impulsada por el subsecretario de Salud Médica y director del Hospital Municipal, Dr. Fernando Alí, quien invitó a concejales de todos los bloques políticos a recorrer las instituciones del Sistema de Salud Municipal junto a autoridades y equipos de trabajo de cada dependencia. Las recorridas continuarán el próximo jueves 19 de febrero.

Participaron la subsecretaria de Administración, Lic. María Emilia Castro; la directora de Emergencia y Urgencia, Dra. Jorgelina Montenegro; Nicolás Pereyra Díaz, responsable de Emergencia Serrana; Luján Varela, coordinadora de Enfermería; y Sandro Dirazar, encargado de los vehículos del sistema de salud.

Durante la jornada se brindó información sobre el funcionamiento de cada institución, se respondieron consultas y se evacuaron dudas planteadas por los ediles.

De las recorridas participaron los concejales Natalia Álvarez, Federico Aguilera, Lucía Palacios, Leonardo Yunger, Belén Abraham, Gastón Sarachu y Juan Ignacio Moreno (bloque Fuerza Patria); Marcelino Quinteros Videla (PRO); Nicolás Zampini, María Eugenia Dumerauf y Luciana Islas (La Libertad Avanza); y María Adela Casamayor (Por Más Libertad).

El Dr. Fernando Alí señaló: “Con el aval del intendente Maximiliano Wesner, decidimos iniciar estas recorridas que nunca se habían hecho anteriormente porque desde el Consejo de Administración de Salud Municipal creemos debemos tener una relación institucional con quienes representan a la ciudadanía a través del HCD para que los planteos puedan realizarse en un marco de conocimiento y respeto. Es importante que todos asumamos un rol responsable”.

Asimismo, destacó: “La premisa más importante es entender que lo más importante del sistema de salud son sus recursos humanos altamente calificados y que las políticas de salud deben mantenerse para poder tener algún impacto”.

La recorrida comenzó en el Hospital de Hinojo, donde su directora Alejandra Garzilazo explicó el funcionamiento de la guardia con cobertura las 24 horas y del área de salud mental con internación. El dispositivo de emergencia serrano brinda cobertura a todas las localidades y rutas cercanas.

Posteriormente, se visitó el CAPS de Sierra Chica que, además de la guardia, cuenta con servicios de nutrición, psicología y medicina general, e incorporó recientemente una psicopedagoga para atender la demanda de la comunidad infantil.

En el Hospital de Sierras Bayas, la jefa Victoria Viglianchino mostró la sala de observación e internación rápida y destacó la cobertura total de guardias como primera meta cumplida para garantizar la atención de emergencias.

La jornada finalizó en el CAPS de Loma Negra, que cuenta con guardia de urgencia y emergencia con cobertura para localidades y rutas aledañas. “Se logró cobertura médica permanente. Pero ante emergencias siempre es conveniente llamar al 107 porque en la central tienen el registro sobre dónde están los recursos médicos ya que a veces los profesionales deben salir para realizar atenciones en áreas rurales”, indicó el funcionario.

Durante el recorrido también se informó que todos los centros de salud serranos disponen de salas de shock room equipadas para la atención, estabilización y reanimación inmediata de pacientes en riesgo de vida, y que se implementó el sistema de triage, que permite clasificar a los pacientes según la gravedad de su cuadro para priorizar los casos más urgentes.

Finalmente, se informó que el sistema de salud municipal se encuentra probando un sistema de telemedicina con siete tótems instalados en Loma Negra, Sierras Bayas, Sierra Chica, Espigas, Colonia San Miguel, Blanca Grande y Colonia Hinojo, destinados a la atención en clínica médica, pediatría y psicología.

Desde el HCD se destacó la importancia de estas instancias de articulación institucional, que permiten a los concejales conocer de primera mano el funcionamiento del sistema sanitario local y contribuir, desde su rol legislativo, a fortalecer las políticas públicas de salud en el Partido de Olavarría.