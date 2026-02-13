Estalló el ingreso en la Facultad de Ingeniería de Olavarría: hay 415 nuevos estudiantes

“Siempre me gustaron la matemática y la física, y elegí Ingeniería Civil porque me fascinan las grandes estructuras”. Luciano llegó desde Azul con una mochila llena de ilusiones, expectativas y una certeza: empezar una carrera que le permita construir el futuro que imagina. Como él, cientos de jóvenes acaban de cruzar por primera vez las puertas de la Facultad de Ingeniería de Olavarría de la UNICEN para participar del inicio del Ciclo Introductor 2026, el primer paso de una trayectoria que los proyecta como los y las ingenieras que en la próxima década estarán transformando la sociedad.

Es lunes y en el SUM del complejo universitario no cabe un alfiler, lo que hace necesario agregar sillas, en medio de tanta adrenalina. Miradas atentas, cuadernos nuevos, celulares listos para registrar cada dato, y un clima atravesado por nervios, ansiedad y de emociones compartidas. “Explotó la matrícula”, expresan desde la institución y los números lo certifican: hay 415 ingresantes, que representan un crecimiento del 30% respecto de 2025. El dato es contundente no solo porque refleja el interés por las carreras científico-tecnológicas sino por la confianza en una institución que combina formación académica, acompañamiento y compromiso público.

Con proyección, desde el día uno

La decana de la FIO, Ing. María Peralta es la encargada de “romper el hielo” y abrir el encuentro con palabras que combinan cercanía, orgullo institucional y mirada estratégica. Destaca la alegría de recibir a cada ingresante y agradece la elección de la Facultad como espacio de formación. “Empiezan una etapa donde van a tomar decisiones para una vida más autónoma. Elegir una carrera es pensar en qué mundo laboral quieren insertarse y cómo quieren desarrollarse. La ciencia y la tecnología nos permiten estar presentes en la ciudad, en el país y en el mundo”, expresa, dando cuenta de una FIO sin fronteras.

También subraya que la educación no solo aporta conocimientos técnicos sino habilidades y valores: comunicarse, trabajar en equipo, tener creatividad, empatía y ser responsables. “Formamos a los y las profesionales que en seis o siete años van a transformar la sociedad”, remarca como graduada en ingeniería civil, y ahora en su rol como docente y decana.

Familias atentas, y presentes

Luego es el turno de la charla informativa con las familias. También, a sala repleta y seguida con mucho interés. Allí, en la planta alta del primer edificio, la decana pone el acento en el acompañamiento institucional. Habla de los servicios que ofrece la universidad: bienestar estudiantil, tutorías, residencia universitaria, comedor, equipos de orientación, psicopedagogía, asistencia social y salud. Son adultos que también están en modo ingresantes y que asienten cada palabra.

La Ing. Peralta también explica que “la autonomía se aprende. La universidad es demandante pero también es un espacio para hacer amigos, practicar deportes, socializar y crecer como personas. No están solos en este tránsito”. Lo dice invitando a confiar en la FIO como una casa de estudios con 56 años de trayectoria, más de 250 docentes, 40 nodocentes y más de 2 mil graduados y graduadas. De paso, adelanta que en breve habrá corte de cintas y que sus hijos serán los primeros ingresantes que tendrán gimnasio propio dentro del predio universitario.

Luego toma la posta la secretaria académica, Ing. Isabel Riccobene, para reforzar la idea de un camino compartido con roles diferentes. “Acompañamos y exigimos rendimiento académico. Formamos mirando de acá a diez años. No se trata solo de aprobar materias, sino de aprender a pensar, a resolver problemas reales desde el inicio y a desarrollar competencias para un mundo en permanente cambio”, enfatiza.

Habla de trayectorias posibles, no ideales, y del valor del apoyo familiar sin invadir. “La FIO sostiene, orienta y genera pertenencia para que cada estudiante sea protagonista de su formación”, plantea, con la ayuda de un Power Point que concluye con los objetivos y en qué consiste el Ciclo Introductor.

El cierre llega con aplausos y un amplio abanico de sensaciones compartidas. De repente se escuchan voces, risas y charlas que se amplifican a cada paso. Un hormigueo de ingresantes recorre aulas, laboratorios, biblioteca, espacios comunes y áreas de estudio, con protagonismo excluyente. En los pasillos se cruzan con estudiantes de otros años que preparan exámenes, repasan apuntes o comparten un mate en el hall de entrada. Ese mix de tiempos —quienes empiezan y quienes ya transitan la carrera— deja en evidencia la vitalidad de la vida universitaria y la continuidad de una comunidad que se renueva cada año.

Sin la Universidad pública, imposible

Son ingresantes y se les nota en la cara. Hay entusiasmo y decisión; también incertidumbre. Uno de ellos admite estar sorprendido por la cantidad de jóvenes y anticipa tener ganas de empezar: “La matemática y la física me encantan. Vengo de una escuela técnica y tengo muchas expectativas”. Gabriel, que eligió Ingeniería Electromecánica, cuenta que ya es técnico y sueña con “trabajar en una fábrica o de manera independiente”. Alquila a pocas cuadras de la Facultad y espera con ansiedad su primer día de clases.

Este martes comienzan a cursar los diferentes módulos del Ciclo Introductor. Serán semanas de ambientación académica, construcción de hábitos de estudio, adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias. Ahí mismo, donde la FIO no solo los forma en contenidos disciplinares sino que los acompañará, guiará, escuchará e invitará a involucrarse activamente en su propio proceso de aprendizaje.

La jornada llega a su fin, con escenas cargadas de sentido, como la protagonizada por Mirta, mamá de Luciano. “Me va a costar el despegue… pero agradezco que mi hijo pueda estudiar en la universidad pública. Para laburantes como nosotros, si no fuera así, sería imposible. Acá se abren puertas y se transforma la vida”, asegura con voz anudada.

“Conocíamos la Facultad y acá estamos, acompañando. Me encanto la reunión informativa para familiares, cómo nos explicaron… y acá se los dejo”, dice con ternura conmovedora, convencida de que su hijo está en buenas manos.

Palabras sintetizan el espíritu del encuentro: la certeza de que la educación pública sigue siendo la herramienta más poderosa para construir un futuro con más oportunidades, equidad y desarrollo; y que la FIO es el lugar indicado.

Con información de la Facultad de Ingeniería de la Unicen