Hubo goles locales en amistosos de la Primera Nacional

La Primera Nacional promete un campeonato apasionante y los equipos afrontan las últimas semanas de preparación con partidos amistosos con festejos locales.

Juan Ignacio Barbieri que confirmado hace algunas semanas como refuerzo de Chacarita, sumó sus primeros minutos de fútbol en el amistoso disputado en el estadio del “Funebrero”. Fue victoria ante Sacachispas por 5 a 1 en el primer cotejo que contó con la presencia del olavarriense que anotó uno de los goles.

Por otro lado, también en el transcurso del sábado se confirmó que Franco Aguirre, radicado en Olavarría y con pasado en Ferro y Racing, se transformó en jugador de San Miguel.

El “Trueno Verde” enfrentó a Dock Sud para sumar su tercer amistoso de cara al inicio del torneo y fue con dos módulos de 35 minutos. En el primero, se impuso 2 a 1 y en el segundo, 1 a 0 con gol del defensor que tendrá su chance en la Primera Nacional y compartirá equipo con Kevin Ceceri que no fue parte de ninguno de los dos equipos.

Por último, también fue debut en un amistoso para Martín Ferreyra en el Sporting Company de Arequipa, Perú.