Sabado 10 de Enero 2026
0:57hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 9 de Enero de 2026 | 23:31

Kevin Ceceri vuelve a Argentina y jugará en San Miguel

El defensor olavarriense fue confirmado en las últimas horas como nuevo jugador del Club San Miguel.

Foto: Archivo

Kevin Ceceri regresa al fútbol argentino y jugará en la Primera Nacional tras su experiencia en la máxima categoría de Bolivia.

 

En las últimas horas, el “Trueno Verde” anunció la contratación de varios futbolistas para una nueva temporada en la Primera Nacional y en el plantel que dirige, nuevamente, Gustavo “Sapito” Coleoni, estará Kevin Ceceri.

 

El defensor de 30 años llega proveniente de una temporada en la máxima categoría del fútbol boliviano y, previamente, registra paso por San Telmo donde ya jugó en la segunda categoría del fútbol argentino.

 

